من منا لا يتذكر الفنان والمونولوجيست الشهير محمود شكوكو الذي رحل عن عالمنا عام 1985 وقد قدم للفن أعمال كثيرة وأضاف لمساته الخاصة على المسرح وفن المونولوج بالإضافة إلى اعتباره مؤسساً لمسرح العرائس في مصر. والذي ترك مهنته الاصلية وتفرغ بالكامل للفن وقام بالمشاركة بأعمال فنية متنوعة تجاوزت الـ100 عمل.

ومن ضمن الإرث الذي تركه الفنان محمود شكوكو، وبرز في العقد الأخير عدة أسماء لنجوم مصريين لمعوا على ساحة التمثيل وهم حفيديه النجم أمير كرارة و أخيه الممثل الصاعد أحمد كرارة، بالإضافة إلى حفيد خلف الكاميرا يدعى رامي كرارة وشقيقتهم نسرين كرارة.

حيث إن شكوكو يعد بمثابة جد لأمير وأخوته وهذا ما كشفه الأخير في عدة لقاءات، حيث قال أن محمود شكوكو خال جدته. ويفتخر دائمًا كونه حفيدًا للعبقري الموهوب بالفطرة، وأكد أمير كرارة أن المسيرة الفنية لشكوكو، عَلمته كثيرا، وأضافت إليه كفنان، على الرغم من وفاة جده وهو في سن صغيرة.

النجم أمير كرارة وشقيقة الفنان الصاعد ” أحمد كرارة “

وعلي الصعيد الفنى، يتعاون الفنان أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى “مسلسل نسل الأغراب” للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابل النجمان سوياً فى السينما من خلال فيلمي “هروب اضطرارى” و”حرب كرموز”.

مسلسل نسل الأغراب قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، والمقرر طرحه فى رمضان المقبل 2021، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنّية.

كما يستعد أمير للبدء في تصوير عدد من الأعمال السينمائية الجديد خلال الفترة المقبلة، فمن المقرر أن يبدأ أمير كرارة في التحضير لفيلمه الجديد “كازابلانكا 2” الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم من بينهم مطصفي شعبان وأحمد فهمي ونيللي كريم حسب ما اعلن منتج الفيلم وليد منصور.