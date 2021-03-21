أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنّية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة، نادرة للفنان الراحل صلاح رشوان في أيامه الأخيرة، حيث ظهر الفنان خلال الصورة وهو مشتد عليه المرض، وبزيادة كبيرة في الوزن، وهي صورة مختلفة تمامًا عن آخر صورة شاهدها الجمهور لـ صلاح رشوان قبل الوفاة.

يُذكر أن الفنان صلاح رشوان توفي عن عمر يناهز 67 عاماً، أثناء علاجه في فرنسا، بعد معانته من مرض السرطان، وبدأ علاجه في مصر حتى تدهورت حالته الصحية فسافر إلى فرنسا للخضوع إلى العلاج، لكن تدهورت حالته بشكل سريع وتوفي صباح يوم 21 فبراير 2017.

الصورة الأخيرة للفنان ” صلاح رشوان ” قبل وفاته مع الفنانة ” وفاء عامر “

صلاح رشوان هو ممثل مصري من مواليد 19 فبراير 1950، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم أعمالاً للمسرح، السينما والتليفزيون، ومن أكثر علاماته التمثيلية دوره في مسلسل “المال والبنون”، ودوره في مسلسل “الدالي”أما من أعماله السينمائية فيلم “الطاووس”، “وتمضي الأحزان”، و”أهل القمة”.

وحين حلّت إبنة الفنان القدير صلاح رشوان ضيفة على برنامج “من مصر”، بكت بشدة وانهارت وهى تروى كواليس وتفاصيل مهمة للغاية من حياته، مشددة على أنه خلال تصوير مشاهده فى مسلسل (الخواجة عبدالقادر) أمام النجم يحيى الفخرانى، كان متواجدا في المستشفى لنحو 40 يومًا، وخرج من المستشفى وأدى دوره في المسلسل وهو يضع «قسطرة» وهو ما تسبب فى إرهاق بالغ بالنسبة له وتعب كبير أثر عليه فيما بعد، ورغم أن الأطباء كانوا يحذرونه من تلك الخطوة إلا أنه أصر حتى لا يعطل التصوير.

وكشفت إبنته أيضا عن أهم أحلامه الفنّية وهو أن يجسد شخصية رئيس مصر الأسبق حسنى مبارك، فى مسلسل المزرعة الذي تأجل أكثر من مرة بسبب السفر المستمر لـ صلاح رشوان إلى باريس لتلقي العلاج وإجراء بعض التحاليل والفحوصات بعد أن ألمت به وعكة صحية.