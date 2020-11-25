تداولت عدة حسابات نشطة معنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور الفنان المصري “عماد رشاد” مع زوجته الفنان المعتزلة “راوية صالح “، إحدي أشهر الممثلات في فترة السبيعينات، وتفاعل روّاد مواقع التواصل مع تلك الصور بشكلٍ لافت، مشيدين بجمال زوجته.

يشار إلي أن الفنان عماد رشاد تزوج من زميلته الممثلة راوية صالح، التي ظهرت في اواخر السبعينيات، وقدمت بعض الأعمال قبل أن تقرر الاعتزال في التسعينيات والتفرغ لحياتها الزوجية ولتربية ابنتها ياسمين وابنها نديم، وبزواجهما يعيش عماد رشاد واسرته بعيدا عن الأضواء والميديا ولم يحترف أي من ابنائه الفن.

وبالتعريف عن الممثل المصري، عماد رشاد فهو من مواليد عام 1951، درس في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد التخرج تعرف على المخرج محمد فاضل واختاره للمشاركة للمرة الأولى في سهرة تليفزيونية بعنوان (البيانو)، كما رشحه كل من محمود ياسين ونيللي من أجل مشاركتهما في بطولة (مع تحياتي لأستاذي العزيز) وهو ما ساعد في تعريفه على نحو كبير بالجمهور المصري،

واستمر الفنان عماد رشاد في العمل بين المسرح والسينما والتليفزيون، فعمل في المسرح من خلال مسرحيات: (دبابيس، راقصة قطاع عام، على بلاطة، مرسي عاوز كرسي)، كما شارك في مسلسلات وفوازير (التمبوكا، ألف ليلة وليلة، عائلة الأستاذ شلش) وفي أفلام (الأستاذ يعرف أكثر، المحترفون، أمريكا شيكا بيكا، إشارة مرور).

وكانت آخر أعمال الفنان عماد رشاد “مسلسل ونحب تانى ليه” الذي عرض في رمضان الماضى، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.