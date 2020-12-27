أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء الفنان “مراد فكري” إبن الفنان القدير “فكرى صادق”، الذي ولد في 1 أكتوبر 1981، وكانت دراسته قسم إخراج في معهد السينما، وشارك في العديد من الاعمال الدرامية والسينمائية والإذاعية، مثل مسلسل الصيف الماضي وفيلم مجنون أميرة ومسلسل حياتي أنت والرقص مع الزهور و (فيلم الألماني) مع النجم محمد رمضان .

وبالتعريف عن والده الفنان “فكرى صادق” فهو ممثل مصري، ولد بمحافظة القاهرة عام 1945، تخرج من معهد الفنون المسرحية، كانت بداياته في فترة السبعينيات، حيث شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون منها مسرحية (أزواج بلا ماضي) عام 1975، وفيلم (صور ممنوعة) عام 1972، توالت أعماله بعد ذلك ومن أبرزها (امرأتان ورجل، زمن عماد الدين، المرافعة). وكانت آخر أعماله مسلسل سلسال الدم ج5.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان مراد فكري كانت مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي بـ “مسلسل الفتوة” مع الفنان ياسر جلال وأحمد خليل وانعام سالوسة ورياض الخولي ومي عمر وأحمد خالد صالح واحمد صلاح حسني وهنادي مهني وعايدة رياض ومها نصار، ليلي زاهر، ومن إخراج حسين المنباوي، وحقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا للغاية وأشادة من قِبّل الجمهور والنقاد .

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان مراد فكري في “مسلسل ولاد إمبابة”، حيث جسد شخصية تدعى”حريقه”وهو صديق ”خربوش“ الذى جسدها الفنان محمد فاروق شيبا، عائداً بذلك الى الدور الكوميدى بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما التليفزيونية بعد شخصيته فى “مسلسل أبن حلال” .

عرض هذا المسلسل في رمضان 2020 .وشارك في بطولته كل من الفنان القدير لطفي لبيب، فريدة سيف النصر، شمس، مصطفى أبو سريع وسعد الصغير، عمرو رمزي، عبد مشرف، ونادر ابو الليف والمطربة نعوم والمطرب إسماعيل الليثى .