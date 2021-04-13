بعد سنواتٍ طويلة بعيدًا عن الأضواء والفن، إلا أن الفنان سري النجار مازال حاضرًا في ذاكرة شريحة كبيرة من الجمهور العربي، بعد تقديم أنجح أعماله من خلال أداء شخصية عشيق إبنة البطل «حمودة» في فيلم الساحر مع النجم الراحل محمود عبد العزيز والنجوم سلوي خطاب ومنة شلبي وجميل راتب وسامي مغاوري.

وعلي امتداد الأيام القليلة الماضية تناقلت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة وعدد من المواقع الإخبارية المتخصصة بنشر أخبار النجوم والفنانين، صور شهدت أحدث ظهور للفنان سري النجار مع إبنته وقد تغير شكله تمامًا، ويعيش سري في مدينة ستوكهولم بدولة السويد، وينشر منها العديد من الصور والفيديوهات عبر حسابه الخاص بموقع “فيسبوك“.

وسري النجار هو ممثل مصري من مواليد مدينة الاسكندرية في 1 يناير 1976 م، إي عمره الآن 45 عام، كانت بدايته الفنّية حين شاهده المخرج اسامه فوزى فى مسرح الجامعة فأسند له دور عادل البوهيمي صديق المتوفى طبل( محمود حميده ) فى فيلم جنة الشياطين عام 1999، وأكتشفه نصر الله، ليقدم أدوار مميزة فى أفلامه ومنها الساحر.

وشارك سري النجار في العديد من الافلام مثل: (الساحر وديل السمكة و خريف آدم و المدينة و جنة الشياطين)، كما قام بالمشاركة في عدد من المسلسلات مثل: (مخاوي الذيب و مهاجي الاجاويد)، ودرس سري المسرح والفلسفة فى الجامعة الامريكية ثم سافر الى إنجلترا لدراسة المسرح، حيث برع فى أداء ادوار الشر حيث جسد دور البلطجى وساعده فى ذلك ملامح وجهه.

و«فيلم الساحر» هو أحد أهم الأفلام المصرية في بمطلع الألفينات، فهو إنتاج عام 2001، إخراج رضوان الكاشف، وبطولة محمود عبد العزيز وسلوى خطاب ومنة شلبي، وفاز الفيلم بأبرز جوائز مهرجان جمعية الفيلم المصرية في الدورة التاسعة والعشرين في شهر مارس 2003، من بين سبعة أفلام شاركت في المنافسة، حيث حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وإخراج وموسيقى (هشام نزيه) وتصوير (محسن نصر) وممثلة دور ثانوي (سلوى خطاب)

وتدور أحداث الفيلم في أحد الأحياء الشعبية بمصر القديمة حيث يسكن “منصور بهجت “وإبنته، وهو ساحر مهمش يسكن وسط مجموعة من المهمشين الذين يعيشون في الأماكن المزدحمة ويحاولوا أن يجعلوا من حياتهم شيئا مبهجًا.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “