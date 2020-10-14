تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة حديثة للفنانة السورية إيمان الغوري التي عُرفت بأدائها شخصية “خيرو” في مسلسل “أحلام أبو الهنا” في تسعينيات القرن الماضي.

وأثارت الصورة موجة واسعة من التعليقات التي ركّزت في معظمها على شكل الفنانة، حيث رأى الكثيرون أنها لم تتغير كثيراً رغم ظهور علامات التقدّم في السنّ على وجهها. وفي المقابل أشار آخرون إلى أنها فقدت ملامحها الجميلة، وأنها خسرت الكثير من وزنها متسائلين عن السبب؟!

ومما كتبه المتابعون: “ليش كذا يا خيرو وين راح جمالك؟ وش فيها أحس علامات التعب أكثر من الكبر بوجهها” و”مو هي أكيد شبيتها” و” جميلة جداً حتى بعد هالعمر الله يوفقها” و” كل ما تكبر تحلى” و”ممكن كتاب كيف تخلصت من وزنها؟” و” يا لطيف شو كبرانة”.

يُشار إلى أن شائعة الوفاة كانت قد طاولت الفنانة إيمان الغوري إثر خضوعها لعملية ربط معدة. ويُذكر أنها أعلنت اعتزالها الفن في العام 2000، أي بعد مرور أربع سنوات على عرض مسلسل “أحلام أبو الهنا” من أجل التفرغ للأمومة. وكسرت هذا القرار بعد مرور 18 عاماً من خلال ظهورها في مسلسل “روزنا” للكاتب جورج عربجي والمخرج عارف الطويل.



