أطلت الممثلة الشابة ” ليلى عدنان ” الشهيرة بشخصية الطفلة ” سو ” التي قدمتها في مسلسل الكبير أوي منذ حوالي 10 سنوات على الجمهور مؤخرا خلال مشاركتها بمسلسل ” حي السيدة زينب ” .

حيث ظهرت ليلى عدنان الآن بعد أن أصبحت شابة وهي بعمر 21 عاما مع تغير كبير في ملامحها وخطفت الأنظار إليها خاصة مع تداول صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي تقارن بين شكلها الحالي وطفولتها .

يذكر أن مسلسل حي السيدة زينب يعرض حاليا على قناة المحور في تمام الساعة السابعة مساءا .. ويشارك في بطولته سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر .. ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي .