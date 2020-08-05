عندما يظهر طفل أو طفلة في فيلم أو مسلسل أو فيديو كليب غنائي غالباً ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود مواقع التواصل الإجتماعي أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “نهال نور” الطفلة بطلة “كليب تررم” للفنان “محمود العسيلي” الذي تم عرضه”. في عام 2006

حيث نشرت الفنانة نهال نور صورة حديثة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تباد الصور والفيديوهات “إنستجرام” قبل أن تتناقلها عدد من الحسابات الناشطة على السوشيال ميديا، ولفتت نهال أنظار عدد كبير من المتابعين بالتغيير الذي طرأ على شكلها بعدما كبُرت. وبدت في الصورة مرتديةً ملابس التخرّج المدرسي، وعلّقت قائلةً: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه 83.90%”. وتفاعل مع تلك الصورة الكثير من المتابعين،

يُذكر عن الفنانة نهال نور أنها ممثلة شابة سورية-جزائرية ولدت في مصر، بدأت التمثيل في اعلانات و فيديو كليبات و أشهرهم أغنية محمود العسيلي تررم، مثلت في عدد من الاعمال الدرامية منها: مسلسل لحظات حرجة و العتبة الحمرا وعدد آخر من الأدوار الصغيرة و لكن أخذت دور بطولة مع النجمة جومانا مراد في “مسلسل شاهد اثبات” عندما أدت دور ريم.

كما يُشار إلي أن نهال نور أختفت لفترة كبيرة عن الساحة الفنية و ابتعدت عن الأنظار و الأضواء قبل أن تعود في سنة 2016 مع النجمة نيلي كريم في “مسلسل سقوط حر”. و هي أيضا الأخت الصغرى للفنان الشاب “نهاد نور” الذي شارك في عدة أعمال فنية أبرزها عندما كان طفلاً صغيراً ويعد أشهرها “فيلم زكي شان” للنجم أحمد حلمي حيث لعب دور الشقيق الأصغر للفنانة “ياسمين عبد العزيز”.