عندما يظهر طفل أو طفلة فيلم أو مسلسل أو مسرحية غالباً ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود السوشيال ميديا أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “معوض إسماعيل” الطفل بطل مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” للفنان الراحل “نور الشريف” الذي تم عرضه في التسعينات.

حيث أنه لا تزال تلك الدراما الإجتماعية بـ مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” مرسوخة في أذهان جيل التسعينات، ولا تزال شخصيات الأبطال محفورة في مخيّلتهم.وشارك معوض إسماعيل في المسلسل، عندما كانت في سنّ الـ 10، فأبهر الجمهور بأدائه الرائع.

وبالتعريف عن معوض إسماعيل فهو ممثل مصري، شارك وهو طفل في العديد من المسلسلات أشهرها (لن أعيش في جلباب أبي)، (بوجي وطمطم). وغيرها من الأعمال الفنية التي بلغت أكثر من 60 عمل فني، حتى صار أشهر طفل في تاريخ التلفزيون المصري بأعماله المختلفة، لكنه انقطع عن المجال الفني فترة طويلة، خاصة بعد مسلسل (طيور الشمس) الذي حقق نجاح باهر قي أثناء عرضه على التلفزيون المصري، واشتغل في عالم الشخصيات الكارتونية.

وفي عام 2016 تزوج من الممثلة ياسمين جمال في حفل زفاف جمع نجوم الشباب في الوسط الفني، واستمر زواجهما مدة 8 شهور فقط، وانفصلا في مايو 2017، وانتشر الخبر بسرعة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي متعجبين من سرعة الانفصال رغم قصة الحب الذي عاشها الثنائي، وأبدى الكثيرون اندهاشهم من سرعة انفصالهما، ولم يعلق معوض على الأمر.

وتعد آخر مشاركات معوض إسماعيل الفنية، من خلال مسلسل “البرنسيسة بيسة” مع النجمة مي عز الدين، في سنة 2019، وفيلم الحوت الأزرق في سنة 2020، وكلاهما لم يحقق أي نجاح يُذكر، خاصة مسلسسل البرنسية بيسة، اذ لاقى هجوما كبيرا من قبل الجمهور والنقاد.