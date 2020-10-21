تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة لـ “ليلى عدنان” التي ظهرت طفلة في “مسلسل الكبير أوي” بطولة كلا من أحمد مكي و دنيا سمير غانم، والذي عرض للمرة الأولى في العام 2010.

وقارن نشطاء مواقع التواصل ومتابعي تلك السلسلة الكوميدية بين شكل ليلي قديماً وهي طفلة وذلك الراهن حيث تبين أنها أصبحت شابة جميلة تلفت الانظار مع الإشارة إلى أنها ما زالت تحافظ على ملامحها الأجنبية.

ليلي عدنان هي الطفلة التي شاركت كضيفة شرف في “مسلسل الكبير أوي” بشخصية “سو”، ويعد هذا الدور هو الأشهر للطفلة ليلى التي شاركت بعد ذلك في مجموعة من الأعمال الفنية يصل عددها إلي 15 عمل فنى، منها مسلسل بنات سوبرمان عام 2016، مسلسل الشريط الأحمر عام 2018، مسلسل شبر ميه ومسلسل بلا دليل عام 2019

ويشار إلى أن أشهر أعمال ليلي عدنان “مسلسل الكبير أوي” جمع عدداً من أبرز وجوه الشاشة المصرية إلي جانب أحمد مكي ودنيا سمير غانم مثل هشام إسماعيل ومحمد شاهين وآخرين، وهو ومن إخراج إسلام خيري وأحمد الجندي وهشام فتحي. وتدور أحداث العمل حول الحياة في قرية “المزاريطة” وعمدتها الذي تزوج امرأة أميركية وأنجب منها ولدين توأم نشأ أحدهما في الصعيد والثاني في الولايات المتحدة الأميركية.

وتتخلل الأحداث بعض المواقف الكوميدية التي يسببها الاختلاف بين الشقيقين وخصوصاً أثناء تنافسهما على مركز العمدة. ويؤدي مكي أدوار الأب والتوأمين ويتفق الأخيران على إقامة انتخابات حيث يسعى كل منهما إلى الحصول على تأييد أهل القرية إلى أن يفوز أميركي المنشأ بالمنصب.