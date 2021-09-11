لا تزال شخصية “نفيسة” في “مسرحية المتزوجون” الشهيرة، راسخة في ذهن مُتابعي المسرح، وهي الشخصية التي جسدتها الممثلة المعتزلة راوية سعيد، وكانت سعيد قد شاركت في المسرحية، إلى جانب عدد كبير من النجوم، أبرزهم: النجم الكبير الراحل سمير غانم وشيرين وجورج سيدهم ونجاح الموجي.

وكانت الفنانة راوية سعيد قد أطلت مؤخًرا ضمن برنامج ” هنا القاهرة “، بعد غيابٍ طويل. مع الفنان إدوارد، وقدما معًا مشهد المسرحية الشهير عندما كانت تطعم جورج سيدهم البيض بيدها، وقامت راوية بالفعل نفس المشهد مع إدوارد، ولم يستطع الحديث وبعدما انتهى من مضغ طعامه، سألها كيف استطاع جورج سيدهم تحمل ذلك، لتجيبه بأن يدها بها البركة.

الفنانة المعتزلة “راوية سعيد” ومشهدها الشهير بمسرحية المتزوجون – (1979)

ويعد هذا اللقاء هو اللقاء الاول للفنانة راوية سعيد في الإعلام منذ إعتزالها الفن لسنوات، وتحدث راوية من خلال البرنامج عن ظروف اعتزالها، وعن أهم أدوارها التي قدمتها في أهـم الأعمال الدرامية ومنها “ليالي الحلمية” و”غدا تتفتح الزهور” و”أسوار المدابغ” و”وسقطت في بحر العسل” وغيرها من الأعمال.

راوية سعيد ضيفة علي برنامج “هنا القاهرة” تقديم الفنان إدوارد

الفنانة المعتزلة راوية سعيد

يُشار إلي أن لفنانة راوية سعيد، متزوجه من الفنان الكبير “رياض الخولي” هذا ما كشفه الأخير في وقتٍ سابق، مع الفنانة والإعلامية الكبيرة “إسعاد يونس” في “برنامج صاحبة السعادة”، كما أشار أن لديه منها 5 أبناء.

راوية سعيد مع زوجها النجم الكبير رياض الخولي

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“المتزوجون” مسرحية كوميدية، تم عرضها لأول مرة عام 1979، تدور أحداثها حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقع الشاب الفقير مسعود في حب الفتاة الارستقراطية (لينا)، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، تتنقل (لينا) إلى بيت زوجها المتواضع للعيش معه، وخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيطة مع زوجها الذي تحبه.

ويحاول والدها الضغط عليها بشتى الوسائل، ومنها تهديدها بحرمانها من الميراث، لكنها تصمم على البقاء مع زوجها، ولكن يطلب مسعود من لينا، الانتقال معها إلى فيلا والدها بهدف الخروج من الحياة الصعبة التي يعيشها في المنزل المستأجر.

مسرحية “المتزوجون” بطولة سمير غانـم وشيرين وجورج سيدهم ونجاح الموجي ومحمد التاجي وإبراهيم قدري، تأليف فيصل ندا، إخراج حسن عبد السلام.

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