هل تتذكرون “نيكول بردويل” ملكة جمال لبنان 1992 ؟.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم!

في عام 1992 فازت عارضة الأزياء ​نيكول بردويل​، بلقب ​ملكة جمال لبنان​، لتدخل باب الشهرة من أوسع أبوابه.

وفي عام 1996 كان الأكثر تميزاً في حياة بردويل المهنية، بعد أن شاركت الفنان المصري ​عمرو دياب​ فيديو كليبه “حبيبي يا نور العين”، الذي نجح حقق نجاحاً كبيراً، وأدخلها إلى مجال التمثيل لتشارك في فيلم “الباحثات عن الحرية”، مع المخرجة المصرية ​إيناس الدغيدي​ عام 2004.

وتزوجت بردويل من المحامي إلياس أبي يونس، لتبتعد عن الأضواء وتركز على حياتها العائلية، وأنجبت منه ابنتين.

وبعد 26 عاماً على فوزها بلقب ملكة جمال لبنان، و22 عاماً على مشاركتها في كليب عمرو دياب، إنتشرت حديثاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً جديدة لبردويل، فشاهدوا كيف أصبحت اليوم!