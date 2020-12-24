عندما يظهر طفل أو طفلة فيلم أو مسلسل أو مسرحية غالباً ما ينجحون في لفت الانتباه سواء بسبب الأداء أو حتى الشكل الذي يظهرون به، مع وجود السوشيال ميديا أصبح من السهل الوصول إلى بعض الأطفال الذين ظهروا في أعمال فنية منذ سنوات، هذا ما حدث مع “ميرفت العايدي” الطفلة بطلة فيلم “الحفيد” للفنان الراحل “عبدالمنعم مدبولي” الذي تم عرضه في السبعينات

حيث ظهرت في عدة لقاءات تلفزيونية آخرها “برنامج كلام ستات” المذاع على قناة one، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن وهيدى كرم، ندى رحمي والفنانه نهال عنبر، وقالت ميرفت العايدي إن بداية أعمالها الفنيه كانت من خلال فيلم الحفيد الذي يعد من أبرز أعمالها وأصبحت من بعده من أشهر أطفال الفن الذين ظلت أعمالهم فى أذهان وقلوب الجماهير .

وخرجت ميرفت العايدى فى أحدث ظهور لها بعد اعتزالها الفن منذ ما يقرب من 45 عاما على فيلم “الحفيد” وهى لا تزال تحتفظ بنفس الوجه البريء والجمال الطفولي الهادئ لتكشف عن تفاصيل في حياتها وعن ما قبل الإعتزال .

وكشف ميرفت عن إنها دخلت إلى عالم الفن بالصدفة وهي في سن الخامسة عندما ذهبت مع أحد جيرانها الذين يعملون بالاستديو إلى موقع التصوير فشاهدها المخرج “عاطف سالم” وكان وقتها يبحث عن طفلة لتجسيد دور هالة بعد أن استكمل اختيار كل الأطفال المشاركين فى الفيلم حتى وجد فيها ما كان يراه من مواصفات في خياله .

وقالت: “كنت طفلة شقية وبتحرك واتكلم كتير وأول ما شافنى المخرج عاطف سالم تبناني فنيا وأعجب بي واختارني فى عدد من الأفلام بعد فيلم الحفيد .

وتابعت: “حصيلة الأعمال التي شاركت فيها 6 أفلام ومسلسل واحد وهو مسلسل “إلا الدمعة الحزينة” مع الفنان الراحل أحمد زكي، وكان ذلك ما بين سن 5 إلى 12 عاما .. وبعدها ابتعدت عن الفن لأنه كان مرهقا مع المذاكرة والدراسة رغم كثرة العروض التي انهالت عليَّ ورغم محاولات المخرج عاطف سالم والفنان أحمد زكي لإعادتي للعمل الفني” .

الجدير بالذكر أن الفنانة ميرفت العايدي أتعتزلت الفن فى سن 12 عاما والتحقت بكلية التجارة وتزوجت من خارج الوسط الفني ولديها شابين هما عبدالرحمن 27 عام وعلي 24 عام .