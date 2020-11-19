استعاد عدد من الناشطن على المواقع ذكريات مسلسل “ريا وسكينة” الذي عرض قبل 15 عاماً وأدت بطولته الفنانتان المصريتان عبلة كامل وسمية الخشاب. وجاء هذا بعد تداول صورة للشابة نوران جاد التي أدت دور الطفلة بديعة في العمل.

وأجمعت الكثير من الآراء على أنها تغيرت كثيراً وأصبحت شابة جميلة. ويذكر أنها لفتت الأنظار بأدائها الجيد في المسلسل. وفي سياق الاحداث تمكن المحقق الذي أدى دوره الفنان فتحي عبد الوهاب من استدراجها لتدلي باعتراف ضد والدتها وخالتها قبل أن يتم إلقاء القبض عليهما وإدانتهما بتهمتي القتل والسرقة.

ويشار إلى أن المسلسل الذي عرض في العام 2005 أخذ عن كتاب “رجال ريا وسكينة” الذي يتناول قصة امرأتين تختطفان النساء وتقومان بقتلهن من أجل سرقة مجوهراتهن وأموالهن.

ويذكر أن الشخصيتين اشتهرتا أيضاً من خلال المسرحية الشهيرة التي عرضت في مطلع الثمانينات وشاركت فيها كل من الفنانة الراحلة شادية والممثلة القديرة سهير البابلي والفنانين الراحل عبد المنعم مدبولي وأحمد بدير.