تداول عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنان السوري مازن الناطور، بطل المسلسل البدوي الشهير “جواهر”. وظهر فيها في أحد الأماكن العامة برفقة طفلة لم تحدد هويتها.

وتبين أن بعض التغيير طرأ على شكل الممثل حيث بدا بشعر يغطيه الشيب، علماً أن ملامح وجهه لم تتأثر كثيراً بمرورالسنوات. وأثارت الصورة اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين تساءلوا عن سبب غيابه عن الشاشة مطالبين إياه بالعودة.

ويشار إلى أنه تم إنتاج المسلسل وعرضه في العام 1994. وشارك فيه إلى جانب الناطور كل من الفنانين مرح جبر وعبد الرحمن آل رشي ومنى واصف وآخرون.

ويتناول العمل قصة عاطفية تدور بين حمد وجواهر (مرح). فبعد زواجهما لا يتمكنان منة إنجاب الأولاد ولهذا يقرر أهل حمد تزويجه من فتاة أخرى اسمها زوينة. وبعد الخطوبة يتبين أن جواهر حامل فيفرح حمد إلا أنها تطالبه بأن يطلق زوجته الثانية ولكن قبل أن يفعل هذا يفاجأ بأن الأخيرة حامل أيضاً. وهذا ما يدفع جواهر إلى التنازل لتعيش مع زوينة.