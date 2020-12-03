تداول رواد السوشال ميديا صورة لنجمة مسلسل عيلة 7 نجوم مارال اركيليان والتي جسدت دور ميساء زوجة أبو طمزة “حسام تحسين بيك” الثانية.

وتعدّ مارال من النجمات الغائبات عن الدراما السورية؛ إذ إنها لم تُعرف إلا من خلال شخصية ميساء، وظهرت مارال في إحدى الصور مع عائلتها داخل السيارة.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ومن أبرز التعليقات: “أخيرا شفت يلي كانت تحبو وتراسلو لما كانت متجوزة ابو طمزة”، “وكل هالفترة وانا مفكرها قمر خلف”، “هي أصلها من أرمينيا بس كانت عايشه بالشام”، “اللي عاليمين لو يشد عحاله كمان شوي بصير شبه علمدار”، “ميساء، أبو طمزة. يا الله شو ذكريات حلوة واحلى مسلسل”.

وجسدت مارال دور ميساء التي يزوجها والدها أبو ثامر “أحمد خليفة” لرجل يكبرها بسنوات طويلة وهو أبو طمزة “حسام تحسين بك” بسبب إنجابه للعديد من الفتيات وللتخلص من مصروفها، وتعيش ميساء مع أبو طمزة رافضة التعامل معه كزوج ثم تتركه بعد أن تنهي دراستها الثانوية.

ويعدّ مسلسل عيلة 7 نجوم من أنجح الأعمال الكوميدية السورية وهو امتداد لسلسلة عيلة 5 نجوم، وشارك في العمل عدد كبير من نجوم الكوميديا في سوريا وهم سامية الجزائري، أيمن رضا، نورمان اسعد، باسم ياخور، شادي زيدان، شكران مرتجى، جرجس جبارة وعدد كبير من النجوم وهو من كتابة الدكتور ممدوح حمادة وإخراج هشام شربتجي.

وعرض العمل للمرة الأولى في عام 1997، وجاء بعد نجاحه جزءان؛ فالأول عيلة خمس نجوم من بطولة سامية الجزائري، أمل عرفة، اندريه اسكاف، فارس الحلو وآخرين ويروي المسلسل قصة عائلة بسيطة تعيش مواقف عديدة يوميًا وفي نهاية هذا الجزء تربح العائلة ورقة يانصيب ليبدأ الجزء الثاني والذي يحمل اسم عيلة 6 نجوم بعد أن يصبحوا أثرياء وضم العمل بالإضافة إلى سامية الجزائري، باسم ياخور، أيمن رضا، كاريس بشار، رولا ذيبان، شادي زيدان.

وفي الجزء الثالث “عيلة 7 نجوم” تعود العائلة للفقر بعد تعرضها للنصب، وينضم إلى هذا الجزء، الفنانة نورمان أسعد التي تقدم دورا كوميديا مميزا بشخصية زهرة.