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هل تتراجع حنان ترك عن قرار إعتزالها وتطل من جديد على جمهورها؟

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hanan turk k

هل تتراجع حنان ترك عن قرار إعتزالها وتطل من جديد على جمهورها؟

شاركت الممثلة المصرية حنان ترك جمهورها ومتابعيها صورة لها أثارت من خلالها الكثير من التساؤلات حول العمل الجديد الذي ستقدمه وإن كانت قررت العودة عن قرار إعتزالها.

ونشرت ترك الصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث بدت فيها داخل استديو التسجيل وعلّقت عليها بالقول:”إبقوا مترقبين”.hanan turk k

وتفاعل معها متابعوها متسائلين عن ماهية الشيء الذي تحضره، وإن كانت قررت العودة مجدداً إلى التمثيل أم هو مسلسل إذاعي تحضر له للإطلالة به ضمن موسم رمضان المقبل.

ويشار إلى أن آخر ظهور لها كان في مسلسل “الأخت تريز” الذي عرض في العام 2012.

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