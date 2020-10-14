يبدو ان الفنانة “هنا شيحة” تعيش خلال الفترة الحالية قصة حب مع “محمود شاهين” نجل شقيق الفنانة “إلهام شاهين”، خاصة بعد أن ظهرا في عدد من الصور التي التقطت لهما سويا في الكثير من المناسبات، وكان ظهورهما بالصور لم يقتصر علي ظهور أصدقاء فقط، وانتشر لهم صور كثيرة في عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج وراندا رياض زوجة المطرب الشاب محمد الشرنوبي كما ظهرت معه أيضا في حفل زفاف عمه الفنان أمير شاهين .

وقاما الاثنان بتقديم وصلة رقص سويا مما تسائل البعض عن حقيقة ما تردد حول إرتباطهما عاطفيا، بعد انتشار هذه الصور والمقاطع، وما أكد مؤخرا أن شيحة تجمعها قصة حب بنجل شقيق إلهام شاهين هو نشرها لصورة في الجونة وبعد ساعات قليلة قام محمود بنشر هذه الصورة مرة أخري مما أكد للجميع انهم يقضيان الإجازة سويا.

يُشار إلي أن الفنانة هنا شيحة تزوجت قبل ذلك مرتين أخرهما كانت من الفنان أحمد فلوكس واستمرت زيجتهم سنة وانفصلا في هدوء شديد واستمرت علاقاتهم بعد ذلك كأصدقاء، وكانت زيجاتها الأولي من مهندس الديكور الشهير فوزي العوامري والتي انجبت منه أبنائها وانفصلت منه بعد زاوج دام لما يقرب من 10 سنوات .

ونشرت هنا صورة لحظة غروب الشمس على البحر في الجونة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: “الأمن والهدوء والسعادة”، ليعيد محمود نشر نفس الصورة التي نشرتها هنا عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، ليؤكد وجود الثنائي معاً في الجونة.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة هنا شيحة في السباق الرمضاني المنقضي بـ”مسلسل شاهد عيان”، الذي دارت أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وشاركها البطولة الفنان حسن الرداد ، بسمة، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية الضابط عمر المتزوج من هنا شيحة ولديه إبنة منها وتسير حياتهما بشكل طبيعي، إلا أن تحدث كارثة تقلب الاحداث رأساً على عقب، حين تتعرض زوجته للقتل. فيذهب عمر إلى المشرحة للتعرف على جثتها، ليتلقى صدمته الكبرى بعد معرفته بوفاتها، بعد ذلك يدخل في دائرة بحث جديدة في محاولة لمعرفة سبب قتلها ومن القاتل، ويكتشف أشياء لم يكن على علم بها عن شقيقته.ويفقد عمر الثقة في كل من حوله، منهم شقيقته الثانية التي تجسدها بسمة وزوجته و صديقه الذي يجسده وليد فواز، إلى أن يصل للحقيقة الصادمة في النهاية بعد أن يعثر على شاهد عيان للحادث ويخبره كل ما حدث.