تساءل الكثيرون عن مصير الفنانة سما المصري بعد قرار محكمة مستأنف القاهرة الإقتصادية بإلغاء حكم حبسها مدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه في قضية اتهامها بسب وقذف الإعلامية ” ريهام سعيد ” والاكتفاء بحبسها لمدة 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة عليها.

وفي هذا الاطار، قال المستشار أشرف فرحات، محامى سما المصرى، لموقع “اليوم السابع” بإنه سيتقدم بطعن أمام محكمة الطعن لتخفيف او إلغاء الحكم الصادر ضدها حكم من محكمة الاستئناف بحبسها سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

أما فى قضية السب والقذف للإعلامية ريهام سعيد، أكد فرحات، أنه سيتقدم بالطعن بعد تخفيف العقوبة من سنتين لـ6 أشهر أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم أو تخفيفه.

وعن القضية الأخرى فى السب والقذف والتى قضت فيها محكمة أول درجة بمعاقبة سما المصرى بحبسها سنتين، أوضح المستشار أشرف فرحات أنه ينتظر قرار محكمة الاستئناف بجلسة فى 16 نوفمبر المقبل.