حلّت الفنانة “مهجة عبد الرحمن” الشهيرة بـ”زينب” التي شاركت في بطولة فيلم البيه البواب مع الفنان الراحل أحمد زكي، ضيفة علي برنامج التاسعة مساءا، مع الإعلامي محمد الشاذلي، الذي يعرض عبر شاشة التليفزيون المصري، وذلك للحديث عن الفنان الراحل أحمد زكي وكواليس الفيلم الذي جمعهما .

وبدأت الفنانة مهجة عبد الرحمن حديثها، حيث نفت اعتزالها الفن، مؤكدة أنها لم تتلق أعمالا فنية تقوم بها، مشيرة إلى أن دخولها إلى عالم الفن جاء صدفة عندما شاهدها المخرج محمد خان، حيث شاركت فى فيلم الحريف، ودراستها كانت فى معهد السينما، ولكنها كانت تخصص قسم ديكور .

وأضافت ” بعد ذلك شاركت في فيلم البيه البواب والذي استمر تصويره ما يقرب من شهرين ونصف الشهر، وأن الفنان أحمد زكي هو من طلب مشاركتي في العمل ولكن بشكل غير مباشر حيث طالب أن تكون السيدة التي ستجسد الشخصية سمراء البشرة وتم الإستعانة بي، واتصل بي أحمد زكي بنفسه في الثامنة صباح أول يوم تصوير وقال لي نصاً (عايزينك فى ستوديو نحاس الساعة 2 الظهر)”.

وواصلت مهجة عبد الرحمن قائلة:” إن مشهد القطار كان مقررا له التصوير ثلاثة أيام، ولكن التصوير استمر لمدة أسبوع أو عشرة أيام والعربة التى تم التصوير بها كانت مخصصة لطاقم العمل”، مضيفة أن من الأقوال الشهيرة التى يقولها “أمسكى ديلى”، مؤكدة أنه كان مبدعا ويهتم كثيرا بالتفاصيل .

وواصلت الفنانة مهجة عبد الرحمن قائلة عن الراحل هيثم أحمد زكي أنه كان مريحا فى العمل معها، حيث أنها شاركته فى فيلم “كف القمر”، مشيرة إلى أنها تعرفه منذ صغره، ووصفته بأنه كان نسمة ومنطوى وخجولا إلى حد كبير.