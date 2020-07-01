تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لفتاة حسناء قالوا إنها الطفلة التي ظهرت في كليب “قمرين”، الذي غناه النجم الكبير “عمرو دياب” عام 1999، وبحسب موقع قناة MBC، فإن الفتاة تدعى “ناكاري سبادافورا”، وتنشط حالياً على الشبكات الاجتماعية، وخاصةً موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” .

كما أشار النشطاء إلى أن سبادافورا. هي فتاة كولومبية الأصل، تبلغ من العمر حالياً 21 عاماً، وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بجمالها ونصحوا الفنان بالاستعانة بها في فيديو كليب آخر.

يُذكر أن الفنان عمرو دياب قد أطلق هذه الاغنية والتي يحمل الالبوم اسمها: “قمرين”، في العام 1999. والأغنية من كلمات رضا أمين، وألحان خليل مصطفى، وإخراج شريف صبري. ​​واستطاعت هذه الأغنية أن تحقق نجاحاً كبيراً في ذلك الوقت ولعدة أجيال متتاليه، كما انتشرت انتشاراً واسعاً في جميع أنحاء العالم .