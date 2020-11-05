تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “داليا البحيري” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات: “شكلك متغيرش كتير نفس الملامح”، “ملكة حتى وأنتي صغيرة”، “حتى وأنتي صغيرة شخصية برضه”.

صورة نادرة من طفولة الفنانة داليا البحيري

في سياقٍ آخر، أعربت الفنانة داليا البحيري عن فخرها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4، ووصفته بالمهرجان المشرف، حيث قالت: “أحيي جميع القائمين على المهرجان، الذي يعتبر تحدياً كبيراً في ظل هذه الظروف التي تعاني منها البلاد بخصوص فيروس كورونا”. وأضافت في رسالة موجهة لجميع المشاهدين أن القائمين على المهرجان اتخذوا جميع الاحتياطات القوية، كارتداء الماسكات أو الكمامات الطبية، والتنظيف الدائم بالكحول، والحافظ على التباعد الاجتماعي. واستكملت: “مهرجان الجونة، مهرجان مصري مشرف أفتخر به وببلدي الظهور بمهرجان بهذا المستوى في ذلك الوقت”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة داليا البحيري في موسم مسلسلات رمضان 2020 بـ”مسلسل فلانتينو”.‏ بطولة الزعيم عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى ‏المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام،‎ ‎وتدور الأحداث حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ‏ومفاجآت‎.‎