تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

أنها المطربة المصرية “كارمن سليمان” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة المطربة المصرية كارمن سليمان

وعلي الصعيد الفنى، شاركت المطربة كارمن سليمان في حفلات مهرجان الموسيقي العربية، في دورته الـ29، وذلك مساء اليوم الثالث من شهر نوفمبر الحالي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي. وأحيت الفقرة الثانية من الحفل الفنانة الشابة كارمن سليمان التي صعدت لمسرح الحفل بأغنية “كلام كلام” وسط تصفيق حاد من الحضور، وبعدها غنت: “أنا بستناك، وحبيبتك تنسيك النوم، ولما تشوفك عيني، وكان ياما كان”.

وقالت كارمن سليمان أمام جمهور مسرح النافورة: “مش عارفة أنا خايفة كدة ليه.. في حاجة غريبة النهاردة شوية”، وبعدها استكملت الحفل بأغنية: “ربنا يخليك لقلبي”، و”على عش الحب” و”لينا رقصة”. وقبل ختام الحفل بأغنية “نصرة قوية”، وجهت كلمة للجمهور قائلة: “انتوا مش متخيلين انا مبسوطة أد أيه.. وأما بروح الأوبرا في أي وقت وسعيدة لمشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.. ومبسوطة لرؤيتي جمهور مسرح النافورة.. يارب الكورونا تموت وشكرا ليكم”.