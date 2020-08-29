تناقلت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مقطع فيديو يحتوي علي صور تعود إلى مراحل عمرية مختلفة لفنانة مصرية شهيرة، كانت قد نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث أول صورة بالمقطع كانت وهي طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع مقطع الفيديو، خاصة تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها، مؤكدين أن ملامحها تتغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

إنها النجمة المصرية الجميلة “نرمين الفقي” التى شاركت جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو استذكرت من خلاله مراحل مختلفة من حياتها، من الطفولة مروراً بالمراهقة حتى الشباب، أول صورة لها كانت وهي طفلة واختلفت ملامحها كثيرًا عما هي عليه الآن، لكن الجميع أثنى على جمالها في كل المراحل العمرية، وأشادوا بها، وأرفقت الفيديو بالتعليق :”مرسي علي الفيديو الجميل” إذ يبدو ان هناك من أرسله اليها.

وعلي الصعيد الفنى، تعيش الفنانة نرمين الفقي، حالة من النشاط الفنى حاليًا، حيث تشارك فى بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما “مسلسل لؤلؤ” مع مى عمر، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

كما تشارك نرمين الفقي فى بطولة “مسلسل شارع 9″، المقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولته رانيا يوسف وأحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، وهدى الأتربي، وياسر علي ماهر، وأحمد جمال سعيد، حسام فارس، وأحمد الدمرداش، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، ويناقش المسلسل – وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة – مجموعة من قصص الحب والفساد وبعض القصص الإجتماعية، ويحمل اسم أحد شوارع منطقة المعادي بالقاهرة وهو شارع 9، وتدور الأحداث حول عدد من سكان الشارع يجسدهم أبطال العمل.