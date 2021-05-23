أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة نجمة شهيرة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر 6 أعوام تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الفنانة المصرية “أمينة خليل” التى نشرت عبر حسابها بـ إنستجرام تلك الصورة وهي طفلة، جالسة الى جانب والدتها، وبدا الشبه واضحًا بين الإبنة ووالدتها، من ناحية العينين وملامح الوجه نفسها. كما أكد عدد كبير من جمهورها ومحبيها أن ملامحها لم تختلف كثيرًا عن طفولتها.

صورة نادرة تشهد ظهور الفنانة ” أمينة خليل ” مع والدتها خلال طفولتها

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في سياقٍ آخر، علقت أمينة خليل على التصريحات المتداولة للفنانة حورية فرغلي، والتي تحدثت فيها عن وجود صلة قرابة تجمعهما، وذلك أثناء حلولها ضيفة مؤخرًا على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثى، حيث عاتبت حورية فرغلى الفنانة أمينة خليل على عدم سؤالها عنها مطلقًا خلال محنة مرضها.

أمينة خليل بدورها علقت على كل تلك الأخبار التي تم تداولها على مدارالساعات الماضية فى السوشيال ميديا أو على المواقع المختلفة، وصرحت بأن العناوين المتداولة عن هذا الموضوع غير دقيقة تمامًا، وأضافت أنهما ليستا أبناء خالة من الأساس مثلما ذكرت العديد من المواقع.

ولكن هناك علاقة عائلية بعيدة تربط جدتها ووالدة حورية، وأكدت أيضًا أنه لا وجود لأى أي تواصل أو معرفة بينهما سواء قبل دخولهما المجال الفني وشهرتهما فيه أو بعده حتي.

وعلي الصعيد الفنى، يشار إلى أن أمينة خليل عرض لها في موسم دراما رمضان 2021 مسلسل “خلي بالك من زيزي“، الذي يشاركها بطولته الفنان محمد ممدوح وبيومي فؤاد. وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي كوميدي، ضمن أجواء عائلية، حيث يناقش قضية تعيشها معظم البيوت المصرية وهي المشكلات الزوجية، من خلال فتاة تقع في عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها.

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