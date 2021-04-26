تداولت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة مع النجم الراحل سامي العدل، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون بجمالها .

إنها الفنانة الشابة “هنادي مهنا” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها. وبعض الحسابات النشطة المعنية بأخبار وحياة الفنانين علي السوشيال ميديا .

في سياقٍ آخر، نشرت هنادي مهنا منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك“، مكتوب عليه “توفت إلى رحمة الله حماتي الدكتورة هالة زين، ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم”.

وأضافت: “وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، إنا لله وإنا إليه راجعون”، و كان زوجها الفنان أحمد خالد صالح، قد أعلن في يوم 4 أبريل الجاري، إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد.

وعلي الصعيد الفنى، شهدت أحداث الحلقة الـ 13 من «مسلسل فارس بلا جواز»، تعرف مصطفى قمر على «سلمى» التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا، وتدور بينهما مواقف كوميدية .

حيث يقنع «أدهم» موظف الفندق «فارس» بأن يحاول التعرف عليها، وهو ما يقدم عليه بالفعل، ولكنه يكتشف معاناتها النفسية بسبب وفاة والدها، وعصبيتها الزائدة عن الحد.

«مسلسل فارس بلا جواز» من بطولة الفنان مصطفى قمر، وطارق عبدالعزيز، وسليمان عيد، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وعدد من ضيوف شرف، من بينهم هنا شيحة، داليا البحيري، هيدي كرم، أسماء أبو اليزيد، أوس أوس، وتيام مصطفى قمر، وتأليف وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

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