تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور النادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً مع الفنان الراحل أمين الهنيدي، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وجماله .

إنه النجم المصري “أحمد السقا” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من متابعيه ومحبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنية بأخبار وحياة الفنانين علي السوشيال ميديا .

ظهور نادر للفنان أحمد السقا في طفولته مع الفنان الراحل أمين الهنيدي

في سياقٍ آخر، شارك النجم أحمد السقا جمهوره بصورة تجمعها بالنجم أمير كرارة عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة، قائلا: “ربنا يكفينا شر العين”، ثم كتب كرارة: “باين إننا متخانقين أوى” مع إيموجى ضاحك، ودخل متابعوهما يستفسرون عما حدث فى كواليس تصوير “مسلسل نسل الأغراب”، أم يمازحان مع بعضهما”.

وعلي الصعيد الفنى، يستعد النجم أحمد السقا حالياً لبطولة “فيلم العنكبوت” من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

كما يشارك النجم أحمد السقا كضيف شرف فى “فيلم قبل الاربعين”، للفنانة داليا مصطفى، حيث انتهى من تصوير مشاهده الأيام الماضية ضمن أحداث العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتي تحتوي على قصص حقيقية، وتعود به داليا مصطفى إلى السينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم “طباخ الريس” للفنانة طلعت زكريا، والذى تم إنتاجه منذ نحو 12 عاما.