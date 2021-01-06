تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، لقطة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 8 أعوام تقريباً في مشهد تمثيلي فى مسلسل الجنة العذراء، مع الفنانة الراحلة كريمة مختار، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على وسامته وأشار البعض إلي أن ملامحه لم تتغير كثيراً بمرور الزمن .

أنه الفنان المصري “ممدوح عبد العليم” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك اللقطة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا. وذلك لأحياء ذكراه .

ممدوح عبد العليم مع الفنانة القديرة كريمة مختار في مشهد تمثيلي من مسلسل الجنة العذراء

الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم

ومرت أمس الذكرى الخامسة لوفاة الفنان الموهوب المحترم ممدوح عبدالعليم الذى قضى أغلب سنواته عمره القصير يبدع ويثرى الفن، والذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ فى 5 يناير من عام 2016، بسبب أزمة قلبية مفاجئة أصابته وهو يقوم بممارسة التمرينات الرياضية فى نادى الجزيرة.

و تحدثت زوجته الإعلامية شافكى المنيرى لتكشف عدداً من الجوانب والمعلومات التى قد لا يعرفها الكثيرون عن الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم.وقالت الزوجة المحبة أن زوجها الموهوب كان يرفض العديد من الأعمال التى يراها لا تناسبه وتفسر ذلك قائلة:” كان بيختار كويس وكلما نضج كان يرفض العديد من الأعمال التى لا يجد نفسه فيها”

وتحدثت شافكى المنيرى عن مسيرة عطاء الراحل الموهوب قائلة:” ممدوح بدأ حياته الفنية من سن 8 سنوات عندما شارك فى مسلسل الجنة العذراء مع كريمة مختار وإخراج نور الدمرداش حتى أخر أعماله وهو مسلسل السيدة الأولى، أى أنه أعطى عمره فى الفن 50 عاما بين التلفزيون والسينما والمسرح ، وكان يحرص على أن يختار أعماله جيداً”