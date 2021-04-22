تداولت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً مع النجم الراحل أحمد زكي، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون بوسامته .

إنه النجم المصري “أحمد الفيشاوي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من متابعيه ومحبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنية بأخبار وحياة الفنانين علي السوشيال ميديا .

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في سياقٍ آخر، شارك النجم أحمد الفيشاوى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعه بالفنانة يسرا اللوزى وهما يرتديان ملابس رياضية، وعلّق على الصورة قائلا “النهاردة يوم جميل، قابلت النجمة يسرا اللوزى الجميلة قلبا وقالبا”.

وعلي الصعيد الفنى، بدأ النجم أحمد الفيشاوى شهر مارس الماضى في تصوير فيلمه الجديد “ريتسا”، ويقدم من خلال هذا الفيلم شخصية جديدة ومختلفة لشاب اسمه “مالك”، ويعتمد فيها على تغيير بعض ملامح شكله، كما يشهد هذا العمل عودة قوية للنجم الكبير محمود حميدة للسينما، حيث يغير دوره محور أحداث العمل، واكتملت قائمة أبطال الفيلم مؤخرا بانضمام الفنان المصرى العالمى أمير المصرى إلى أسرة العمل.

“فيلم ريتسا” تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، وعائشة بن أحمد، ومي الغيطي، ومريم الخشت، نورايهاب، ومن المقرر تصويره فى الإسكندرية وأكثر من مدينة ساحلية أخرى نظراً لطبيعة الأحداث التي تعتمد على 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.

وقد طرح النجم أحمد الفيشاوي مؤخرا أغنية تحمل اسم “نمبر 2“، على موقع الفيديوهات يوتيوب، وقام بغنائها على طريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا “موديل” دون غناء، والأغنية من كلمات “تى”، وتوزيع وزة.

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