أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، حيث كان طفل مع شقيقتيه ويبلغ من العمر ستة أعوام علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي وسامته والشبه الكبير الذي يجمعه بشقيقاته.

إنه الفنان والمطرب المصري “أحمد فهمي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصور النادرة من طفولته مع شقيقتيه، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين، وأرفق فهمي تلك الصورة بالتعليق قائلاً:” مع شقيقاتى الجميلات”.

في سياقٍ آخر، احتفل الفنان أحمد فهمى، أمس الأربعاء بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 17 مارس 1980، ولد في محافظة القاهرة، بدأ حياته كعازف للكمان ثم شارك في تأسيس (فريق واما) الغنائي مع رفاقه نادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور، وأصدر معهم عدة ألبومات، هى: (يا ليل، ياغالي عليا، رايحة جاية، كان ياما كان) وغيرهم.

كما شارك الفنان أحمد فهمي في أول فيلم له (خليج نعمة) عام 2007، وقدم عدد من الأفلام منها (بدون رقابة، جدو حبيبي، مصور قتيل) ، والمسلسلات (خطوط حمراء، سرعلني، الداعية، لأعلى سعر).

يُذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو “مسلسل أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. وكان من المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان 2020، لكن بسبب إنتشار فيروس كورونا وتعليق حركة الملاحة الجوية تم تأجيل تصويره ليخرج من الماراثون الرمضاني.