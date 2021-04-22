أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجم مغربي شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته في تلك المرحلة العمرية.

إنه النجم “سعد لمجرد” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد من متابعيه. وبعض الحسابات الفنية الناشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحه تتغيرت كثيرًا بمرور الزمن.

صورة نادرة من طفولة الفنان المغربي ” سعد لمجرد “

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في سياقٍ آخر، أحدث النجم المغربي جدلا كبيرا من خلال إطلالته ببنطال بيج واسع، يشبه القصّات النسائية، مع كنزة سوداء من الصوف الناعم بتصميم غريب لا يتقبله أغلب الرجال، ونسق مع ملابسه حذاء من نقشة جلد النمر مع قبعة صوفية باللون البيستاش.

ولا تزال هذه الاطلالة محط اهتمام متابعيه على تطبيق “إنستجرام“، الذين انقسمت تعليقاتهم بين الساخرة من اختياراته ومحاولته التجديد والظهور بستايل خاص به، ولكن غالباً ما يفشل في تحقيق ذلك لأنه يتجه للمبالغة والاستعراض.

وكذلك هناك من استغرب وانتقد تلك الملابس، واصفين اياها بالانثوية وغير المناسبة له. في المقابل دافع عنه العديد من محبيه الذين اعتبروا الأمر طبيعي ويعبر عن ستايل لمجرد الخاص به والذي يميزه عن باقي النجوم.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد وكانت آخر أعمال سعد لمجرد، أغنية “الغادي وحدو” التي طرحها على موقع “يوتيوب“، كما طرح “سعد” أغنية “الوجه التاني” بطريقة الفيديو كليب، وشاركه فيها المطرب المغربي زهير بهاوي، وهي من كلمات وألحان زهير بهاوي.

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