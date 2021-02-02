أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان عربي شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشار الكثيرين أن ملامح الفنان لم تتغير كثيراً بمرور الزمن .

إنه الفنان اللبناني “عاصي الحلاني” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من متابعيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

صورة نارة من طفولة الفنان ” عاصي الحلاني “

في سياقٍ آخر، احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاد ابنته ماريتا الحلاني في أجواء عائلية، مؤخرًا، حيث شارك جمهوره ومتابعوه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورًا وفيديوهات من حفل عيد ميلاد ابنته، معلقًا: “عقبال شي مية سنة يا زنبقة يا سوسنة يا فرحتي بكل العمر جيتي لبيتي تزينة”.

وظهر المطرب اللبناني عاصي الحلاني مؤخرا في برنامج “لايف من الدوبلكس”، حيث قام بغناء “ياطيور بالعالى” بمشاركة نجلة “الوليد” وتفاعل الجمهور معهما بشكل كبير، وقام عاصي الحلاني بغناء أغنية “وانا ماراق مريت “ليقوم نجلة الوليد بغنائها باللغة الإنجليزية، مشيرا الى أن ابنته ماريتا الحلاني تتمتع بخفة الظل وكانت تستعد للمشاركة في أحد المسلسلات ولكن جائحة كورونا أدت إلى تأجيلة بعض الوقت.

وعلي الصعيد الفني، أحيا الفنان عاصي الحلاني حفلاً غنائيًا في لبنان مؤخرًا، وبعد ذلك انتشرت مزاعم تشير إلى أن الحفل تسبب في إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد، وكانت آخر أغنية قدمها الحلاني لجمهوره تحمل عنوان “بعشقك”، من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا، وانتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه .