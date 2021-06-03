تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً، وكان يبلغ من العمر 6 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وطرافته.

أنه الفنان المصري “ماجد الكدواني” الذى أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، وأرفقها بالتعليق قائلًا:”الطفولة البريئة تضامناً مع هنيدي ” وتناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

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من ناحية أخري، قال الفنان ماجد الكدوانى، مؤخرا إن سبب نجاح شخصيته في مسلسل الاختيار 2، يعود أولا إلى “بركة ربنا”، وثانيا أن هناك العديد من الأشخاص وأبطال مسلسل الاختيار 2 مثل الفنان كريم عبد العزيز، وهانى سرحان ومخرج العمل بيتر ميمي.

وأضاف إلى أن كلهم نقلوا العديد من خبراتهم والتي عمل عليها حتى خرجت الشخصية بهذا الشكل، مشيرا إلى وجود كيميا بينه وبين الفنان أحمد مكى، وكذلك الفنان كريم عبد العزيز، وهذا الأمر هو توفيق من عند الله عز وجل، مضيفا أنه لم يلتق بالشخصية الحقيقية التي جسيدها في العمل.

وتابع الكدوانى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مهنة التمثيل مهنة مقدسة، وتقوم على أمرين أساسيين؛ هما المصداقية والأمر الثاني هو فكرة الاختيار، فهي من أهم الأمور التي يجب على أن يراعيها الممثل، مضيفا إلى أن الممثل سيسأل أمام الله عما قدمه للجمهور والرسالة التي أراد توصيلها.

“مسلسل الاختيار 2” من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

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