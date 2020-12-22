تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور النادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وخفة ظله .

إنه النجم المصري “أحمد السعدني” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة الكوميديه من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من متابعيه ومحبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنية بأخبار وحياة الفنانين علي السوشيال ميديا. وأرفق السعدنى تلك الصورة بالتعليق الساخر قائلا :” مين في الحياة دي متولدش برئ”.

وعلي الصعيد الفنى، تُعد أحدث مشاركات الفنان أحمد السعدني من خلال “مسلسل نمرة اتنين” عبر منصة «شاهد VIP» تلك الدراما الاجتماعية المشوّقة، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي. وشارك السعدني في الحلقة الثامنة والأخيرة من المسلسل بعنوان «ما تقولش لـ حدّ»، وهي من بطولة منى زكي وأحمد السعدني؛ كتابة مريم نعّوم؛ إخراج يسري نصر الله.

حملت الحلقة عنوان “ماتقولش لحد” وتبدأ أحداثها بتعطّل سيارة “شهد” منى زكي على طريق الغردقة، فيتوقف “حسن” أحمد السعدني لمساعدتها ويفاجأ بأنها حبيبته السابقة خلال مرحلة المراهقة والجامعة. يعود الماضي بتفاصيله عندما يضطران أخيراً لمواجهة بعضهما ووضع النقاط على الحروف أثناء فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا. ونالت تلك الحلقة إشادة جماهيرية كبيرة.