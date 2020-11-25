تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان عربي شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.

أنه الفنان السوري “عباس النوري التى نشرت إبنته “رنيم”، تلك الصورة النادرة من طفولته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلّقت عليها قائلة : “البنت اللي مستندة على أبوها مستحيل تخاف من شي، الله يحميلي ياك ويقوّيك ويوفقك ويطوّل عمرك “.

صورة نادرة من طفولة الفنان السوري عباس النوري

في سياقٍ آخر، كشفت أخصائية التغذية الدكتورة رنيم النوري ابنة الفنان السوري عباس النوري، في أحدث تصريحاتها الصحفية عن أن والدها كان له دور كبير في توجيهها خلال مراحل حياتها المهنية والعملية، حيث كان له الفضل في دراستها الطب، لكن الظروف لم تسمح لها بالمتابعة، فقامت بتغيير اختصاصها واختيار المجال الذي تتمناه وهو” التغذية”، مؤكدةً أنه بعد الجهد والإصرار استطاعت الوصول لحلمها وحققت حضورها وخصوصيتها في العمل.

وأضافت النوري، أن والدها لم يرغب في يوم من الأيام دخولها الوسط الفني، مشيرةً إلى أنها لا تميل إلى التمثيل لكنها تميل إلى الفنون الأخرى مثل تصميم الأزياء والهندسات، لكنه رفض ذلك أيضاً. واعترفت النوري بسرّ آخر يخص والدها، وهو أنه لم يكن أباً ديمقراطياً معهم في مرحلة الطفولة، لكن في الوقت الحالي تغير بعد أن خطّ كلّ منهم طريقه بجدارة.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنان عباس النووري يُشارك حالياً في بطولة “مسلسل طبق الأصل” المؤلف من عشر حلقات مليئة بالتشويق والغموض، من تأليف وسيناريو وحوار سلام الكسيري وإخراج علي محيي الدين علي، وبطولة نخبة من النجوم على رأسهم عباس النوري وميلاد يوسف ونور علي وهبة نور وفايز قزق وهبة زهرة ورشا ابراهيم وعهد ديب ومحمد خير الجرّاح وجلال شمّوط ومحمد قنوع واندريه سكاف وغيرهم.