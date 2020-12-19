تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور النادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً مع والده في مراحل عمرية مختلفه، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وجماله.

إنه النجم المصري “محمد الشرنوبي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من متابعيه ومحبيه. وأرفق الشرنوبي تلك الصور بالتعليق مشيراً إلي والده الموسيقار الكبير قائلاً: “حبيبي وصاحبي وأخويا وأستاذي اللي حببني في حاجة اسمها فن.. ربنا يخليك ليا ولكل اللي بيحبوك يا حبيبي.. بحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا”.

في سياقٍ آخر، تواصل نيابة أكتوبر أول، التحقيقات حول اتهام المنتجه سارة الطباخ لخطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي، بسرقة “سكوتر” خاص بها.واستدعتهما النيابة العامة لسؤالهما حول الواقعة، وكشفت التحقيقات الأولية أن البداية بتلقي قسم أكتوبر أول بلاغا من سارة الطباخ مفاده تعرضها للسرقة على يد خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي.

وذكرت سارة الطباخ خلال البلاغ أن الاسكوتر مختفى منذ 8 أشهر، وأثناء تواجدها بالكومباوند عثرت عليه، وبالسؤال عن مالكه أخبرها رجال الأمن انه ملك المطرب محمد الشرنوبي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وبسؤال “الشرنوبي” أقر بأنها هى من أهدته إياه بعيد ميلاده قبل انفصالهما”، وطلبت النيابة التحريات حول البلاغ.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن محمد الشرنوبي ينتظر عرض “مسلسل لؤلؤ” الذي تدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك في بطولته الى جانب: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة “سينرجي”.