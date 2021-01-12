تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلأ يبلغ من العمر 5 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على برائته وجماله.

أنه الفنان “هاني شاكر” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من متابعيه ومحبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

الفنان هاني شاكر في طفولته

في سياقٍ آخر، صرّح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن تدخله لحل مشكلة الفنان علي حميدة. وقال شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إنه تواصل مع علي حميدة وتم تيسير له جميع الأمور. وأضاف أن حميدة سيدخل مستشفى بالإسكندرية خلال ساعات، وسيتم إجراء له كافة الفحوصات الطبية.

وتابع هاني شاكر أنه لم يكن على علم بمشكلة حميدة، وقال أنه وجه إليه لوم وعتاب أنه لم يتصل به أو بأحد الأساتذة في مجلس نقابة الموسيقين. وكان أحد الأسباب في عدم تواصل حميده مع النقابة أنه لم يدفع اشتراك النقابة لعامين قد انقضيا، وقرر شاكر بدفع تكاليف اشتراك حميدة من نفقته الشخصية.

وعلي الصعيد الفنى، طرح أمير الغناء العربى، ونقيب الموسيقيين، هاني شاكر، كليب أغنيته الجديدة “كيف بتنسى” عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2021.