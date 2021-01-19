أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لإعلامي مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته ووسامته.

إنه الإعلامي المصري “باسم يوسف” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه ومتابعية. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

وعلي الصعيد المهني، وصف الإعلامي باسم يوسف، برنامجه الجديد الذي سينطلق على تلفزيون “الشرق للأخبار” بعنوان «اسأل باسم»، بأنه يأتي استكمالاً لرحلته التي بدأها منذ سبع سنوات مع «بلان بي» والتحول إلى النظام الغذائي النباتي، والتي ساعد فيها الناس على تغيير أنماط حياتهم، معتبراً أنها كانت تجربة شخصية ولكنها مدَّته بالشعور بالاختلاف على الصعيد الصحي.

ولفت باسم مؤخراً في أحدث تصريحاته الصحفية أنه عمل على توسيع الدائرة الخاصة بهذه التجربة التي أطلقها عبر قناة خاصة وموقع إلكتروني، لتصل اليوم إلى منصة تلفزيونية ولأول مرة في العالم وليس العالم العربي فحسب، «فهذا البرنامج المختص يُعد تجربة جديدة، وسيتوسع في الإجابة عن أسئلة الناس وانتقاداتهم حول هذا النظام الغذائي».

وعن تجارب البرامج الساخرة التي تصور في مصر وتعرض عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، نوه بأنها تختلف عن البرامج التي تعرض على القنوات، كما أنه أشار الى وجوب انطباق معايير برامج القنوات عليها، أي أن تقدم من داخل مصر وإلا ستخضع للتقييم نفسه. واعتبر أن هناك ثمناً يدفع مقابل أي شيء يقوم به المرء مهما تباين مشروعه، فالبرنامج الخاص بالطعام سبب له موجة من الانتقادات تفوق التي تعرض لها مع البرنامج السياسي.