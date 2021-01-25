أعادت مجموعة من الحسابات الفنيّة الناشطة المعنيّة بأخبار وصور وحكايات نجمات ونجوم الزمن الجميل علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان يبلغ من العمر 6 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته ووسامته منذ حداثة سنّه.

أنه الفنان القدير الراحل“نور الشريف” الذي جسد العديد من الأدوار المؤثرة على شاشة السينما بفضل موهبته الكبيرة التي دفعت النقاد لمنحه لقب “الأستاذ” حيث أنه موهبة فنية قلما تتكرر، وأجاد لعب جميع الأدوار وببراعة حتى لقب إيضاً بـ “صائد الجوائز” ، ورغم ثرائه ونجوميته كان شديد التواضع ورائع الحضور.

صورة نادرة من طفولة الفنان الراحل ” نور الشريف “

يُذكر عن الفنان نور الشريف أنه من مواليد في عام 1946 في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وترجع أصول عائلته إلى محافظة المنيا، توفي والده وكان عمره وقتها سنة واحدة فأشرف على تربيته عمه إسماعيل واهتم به عمه الآخر أمين. حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير “امتياز” وكان الأول على دفعته عام 1967. وبدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها كما كان لاعبا في أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل.

قدم الفنان نور الشريف عدة أدوار للسينما المصرية بدأها منذ العام 1966 من خلال فيلم قصر الشوق، وفي عام 1999 قدم فيلم العاشقان الذي قام فيه بتجربة الإخراج لأول مرة،كما تألق أيضا في الدراما من خلال مسلسلاته التى يُعد أشهرها: (لن أعيش في جلباب أبي، والرجل الآخر، والدالي، والأمير المجهول، وحضرة المتهم أبي، وعائلة الحج متولي، والعطار والسبع بنات، والرحايا.) وعدة مسلسلات تاريخية أهمها: (هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز)، أما على مستوى السينما، فقد قدم قرابة الـ 200 عمل سينمائي في حياته الفنية.

توفي الفنان نور الشريف في يوم الثلاثاء في 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 سنة. وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 اغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.