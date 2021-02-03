أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي مواقع التواصل، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 8 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشار الكثيرين أن ملامح الفنان تتغيرت كثيراً بمرور الزمن .

إنه الفنان المصري القدير “سمير صبري” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا .

صورة نادرة من طفولة الفنان ” سمير صبري “

ولد محمد سمير جلال صبري في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي).

أما في السينما فقدم الفنان سمير صبري عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية. لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية، منها: ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة .. يمكن ملاحظة موهبته التمثيلية في أوجها بفيلم التوت والنبوت. يترأس سمير صبري حاليا نادي ليونز نيل.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان سمير صبري السينمائية كان فيلم “محمد حسين”، الذي تم عرضه في 2019، وشاركه في البطولة الفنان محمد سعد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وعدد آخر من الفنانين وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.