أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائته ووسامته.

إنه الفنان المصري “أحمد زاهر” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أنه ما زال يحتفظ بالكثير من ملامحه فيما أشار آخرون إلى أن مظهره تغير إلى حد كبير جداً.

صورة نادرة من طفولة النجم ” أحمد زاهر “

في سياقٍ آخر، وجه النجم أحمد زاهر، رسالة شكر إلى فريق عمل وجمهور “مسلسل لؤلؤ” الذي عُرض مؤخرا عبر قناة ON ،حيث نشر زاهر، صوراً من كواليس المسلسل، وعلّق عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستجرام” قائلاً: «وانتهى مسلسل لؤلؤ.. هاتوحشونا يا أجمل جمهور.. شكرا جدا لكل الجمهور اللي تابعنا ودعمنا وحبنا وحب المسلسل.. شكرا لشركة سينرجي والمنتج المحترم الأستاذ تامر مرسي، والمشرف العام على الإنتاج الأستاذ حسام شوقي، اللي وفرولنا كل سبل الراحة والنجاح، شكرا ليكم على الدعم والثقة».

وأضاف: «من كل قلبي شكرا للأستاذ محمد سامي المشرف على التأليف والإخراج اللي مابخلش علينا بأي حاجة عشان يحطنا على طريق النجاح، اسمك على أي عمل يا أستاذ محمد سامي يؤدي دائما إلى نجاح، شكرا للمخرج محمد عبد السلام على مجهوده الرائع، وشكرا محمد مهران على السيناريو والحوار، وشكرا للمنتج الفني شادي علام، وشكرا لمهندس الديكور العبقري أمير عبد العاطي، وشكرا لمدير التصوير المتميز أحمد فهيم، وهاني زنيتا، شكرا للموزع الموهوب نادر حمدي، والملحن هيثم نبيل، شكرا لكل الكرو اللي اشتغلوا بكل حب وصدق».

“مسلسل لؤلؤ” بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران، جوري بكر وغيرهم. المسلسل قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على التأليف والإخراج محمد سامي، وتأليف شركة سينرجي.