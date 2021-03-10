أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجم مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وطرافته.

إنه المطرب والموزع الموسيقي “نادر حمدي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات الفنية النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

المطرب والملحن نادر حمدي، يعد واحدًا من أهم موزعي الموسيقى فى مصر والوطن العربي، حيث أنه قدم عدد هائل من أهم الاغنيات الموزعة فى تاريخ الأغنية الحديثة من بينها عدة أغنيات للنجم عمرو دياب أبرزها اغنيات البوم ليلي نهاري ومنها أغنية قصاد عيني، وقويني بيك للفنانة سميرة سعيد، وسألت نفسي للفنان أحمد سعد وغيرها الكثير، كما أنه عضو غنائي فى «فريق واما» وقدم معهم 5 البومات غنائية.

ومن المعلومات التى لا يفصح عنها كثيرًا الفنان نادر حمدي، هي هوية والدته الفنانة عفاف حمدي، التى بدأت مسيرتها في بداية الثمانينات وبرعت في أداء دور الأم فى العديد من المسلسلات، واشتهرت بمشاركتها فى مسلسل العصيان مع الفنان الراحل محمود ياسين.

وأكدت الفنانة عفاف حمدي، أنه لم يكن هناك أي نية أو تعمد لإخفاء أنها والدة الموزع والمطرب نادر حمدي، هو فقط كان يفضل ألا يقال إنه نجح في مجال عمله بفضل أن والدته ممثلة أو والده المطرب أحمد حمدي، قائلة: «طول عمره ماكانشي عايز يحس إنه اشتغل أو الناس عرفته عشان باباه أو مامته».

وكان قد أقام المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي، حفل زفافه، علي المنتجة سارة حسني الذي حضره الكثير من نجوم الوسط الفني والرياضي في مصر، ولكن أكثر ما لفت الانتباه وقتها بالحفل، هو اكتشاف الكثير من الجماهير أن الفنانة عفاف حمدي، هي والدة الموزع الشهير وعضو «فريق واما» الغنائي.