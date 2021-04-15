أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لنجم سوري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وطرافته.

إنه النجم “قصي خولي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات الفنية الناشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين، ومع انتشار الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكله فيها وبين شكله الحالي. ورأى الكثيرون أن ملامحه تتغيرت كثيرًا بمرور الزمن.

وفي السياق الفنى، استطاع المسلسل اللبناني “2020” للثنائي المميز قصي خولي ونادين نجيم، مع عرض أولى حلقاته ان يتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصل علي إشادة جماهيرية ونسب مشاهدة عالية نسبيًا.

وظهر النجم قصي خولي في الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية “صافي” وهو تاجر مخدرات يقوم بالترويج وبيع المواد المخدرة عبر شبكة متكاملة. وخلال الحلقة يكتشف قصي أن أخاه يقوم بسرقة جزء من الأكياس المخدرة وهو ما دعاه للدخول عليه وتهديده وخلال المشهد استخدم قصي عبارة : ” ويلي رفع السما وبسط الأرض” لأداء يمين معظم خلال توعده لشقيقه.

هذه العبارة استخدمها النجم السوري عباس النوري قبل سنوات وبالتحديد في العام 2004 حيث قال النوري حينها في المسلسل ” وحق يلي بسط الأرض ورفع السما ويلي خلق كل مخلوق يخلق مال الحرام ما بيدوم ورح ياكل صاحبو وياكل عيونو و ياكل ضناه “، وهو ما أثار الجدل وجعل المسلسل يتصدر الترند في أولي حلقاته.

و”مسلسل 2020“من بطولة قصي خولي، نادين نجيم، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم، رولا بقسماتي، فادي إبراهيم، كارمن لبس، رنده كعدي، فؤاد شرف الدين، تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

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