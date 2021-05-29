تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان خليجي شهير، حيث كان طفلاً، وكان يبلغ من العمر 3 سنوات علي الاكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته وجماله.

أنه نجم الخليج الأول الفنان “ناصر القصبي” الذى أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة تشهد ظهور الفنان السعودي ” ناصر القصبي ” في طفولته

الفنان ” ناصر القصبي “

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في سياقٍ آخر، نعى الفنان ناصر القصبي المخرج عبد الخالق الغانم، بعد أن جمعه به العمل الذي كان سببًا رئيسيًا في شهرته، وهو المسلسل الكوميدي «طاش ما طاش». وكتب القصبي عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: ” فجعت بخبر موجع وفاة الصديق العزيز المخرج عبدالخالق الغانم بعد معاناة طويلة من المرض”.

وتابع الفنان السعودي قائلا: “موجع كثيراً فقدك يابو وفي لي ولكل من عرفك و أقترب منك رحمة الله عليك وعزائي الى وفي الغانم وأخوانه و والدته والله يصبركم على فراقه المؤلم”، حسب قوله.

وعلي الصعيد الفنى، يطلّ نجم الكوميديا السعودية ناصر القصبي، ضمن مسرحية “الذيب في القليب” على MBC1. عُرضت المسرحية لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وشهدت عودة القصبي إلى الخشبة بعد نحو ثلاثة عقود من الزمن، وهي من تأليف الكاتب خلف الحربي وإخراج محمد راشد الحملي، ومن إنتاج “مجموعة MBC” بالتعاون مع “الهيئة العامة للترفيه”.

العمل المسرحي الذي استمر شهرًا كاملًا، وحقق حضورًا جماهيريًا حاشدًا، يصل إلى الشاشة الصغيرة، في عمل يعتمد كوميديا الموقف، ويضم إلى القصبي كل من حبيب الحبيب، عبد الإله السناني، راشد الشمراني، ريماس منصور، عبد المجيد الرهيدي، علي الحميدي، عبد الله المزيني، عبد المحسن الشمري، زيد السويداء، هبة الحسين وآخرين.

وقال ناصر القصبي: “عودتي إلى المسرح تزامنت مع عودة المسرح الجماهيري وسط تحول في المملكة وتطور في مختلف مجالات الحياة”، مثنيًا على ما قدمته هيئة الترفيه وتقدمه من خلال موسم الرياض “الذي حوّل العاصمة السعودية إلى مزار سياحي، ليس على مستوى مناطق المملكة فحسب إنما على مستوى الخليج عمومًا، فقد غيرت هذه الفعاليات العظيمة إيجابًا من ملامح الشارع السعودي”، وأشار القصبي إلى اطمئنانه لوجود الكاتب والصديق خلف الحربي خلف كتابة نص هذا العمل، مشيرًا إلى أن “وجوده يشعرني بالأمان”.

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