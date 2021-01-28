أعادت مجموعة من الحسابات الفنيّة الناشطة المعنيّة بأخبار وصور وحكايات نجمات ونجوم الزمن الجميل علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان يبلغ من العمر 6 أعوام تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته ووسامته منذ حداثة سنّه.

أنه الفنان الراحل “فريد الأطرش” الذي قدم العديد من الأغنيات والألحان التى أثرت الموسيقي والغناء، وجسد أيضاً العديد من الأدوار المؤثرة على شاشة السينما، فهو موسيقي ومطرب وممثل سوري مصري. ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن في مصر الوطن العربي.

قال الملحن محمد سلطان الصديق المقرب من فريد الأطرش أنه كان شخص طيب وممتلئ بالعواطف والأحاسيس كإنسان وفنان وهذا كان أكثر ما يمزه، مضيفاً أن بداية تعارفه عليه :”كنت ملحن جديد وقتها وبشق طريقى يزورني في منزلي ويحتويني ويقولى حتبقا زيى فى يوم من الأيام، وكنت أذهب مساء كل يوم عنده بعد العشاء وكان فاتح بيته للجميع وكان يعزمنا وكنت ضمن المدعوين، فهو صديق عزيز ولا أنساه أبداَ فالذكرى لا تموت”.

وتطرق محمد سلطان للحديث عن وفاة فريد الأطرش قائلاً:”وقت وفاة فريد كنت معه لآخر لحظة أنا وفايزة، وأنا بطبيعتى لا أتحمل أن يتركني أحد ويمشي، لأنى أرتبط بالناس ذهنياً وعاطفياً وإنسانياً، بحس أنهم قطعوا جزء من جسمي، فما بالك بفريد الذى كان طيب القلب وتلقائي وبسيط وطفل برئ جدا يتصدق كثيرا على الفقراء والغلابة وكريم ومحبوب جداً ودائرة علاقته واسعة جدا”.

يُذكر أن فريد الأطرش ولد فى 21 أبريل عام 1917 فى بلدة القريا بجبل الدروز، وتوفي بمستشفى الحايك في بيروت، إثر أزمة قلبية فى 26 ديسمبر عام 1974 ولقب ب(ملك العود) و ( موسيقار الأزمان ) .