أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة فنان مصري شهير، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات علي الأكثر، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته ووسامته.

إنه الفنان المصري “شريف منير” الذي قدم مؤخراً برنامج تليفزيوني إجتماعي مع إبنه أسما شريف منير يحمل عنوان “أنا وبنتي”، والذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من محبيه. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

صورة نادرة من طفولة الفنان ” شريف منير “

في سياقٍ آخر، حرص شريف منير، على نعي مصفف الشعر الشهير محمد الصغير ، وحما صديقه الفنان أحمد السقا، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس، متأثرًا بـ فيروس كورونا. وكتب منير، على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”: “مع السلامة يا محمد.. هتوحشني قوي.. بيني وبينك مشوار عمر أكتر من خمسة و عشرين سنة.. شوفت فيهم كرم وحب وجدعنة ومواقف ولاد البلد الجدعان.. كنت حنون جدا.. اسمك محمد الصغير.. لكن كنت كبير قوي بأخلاقك وحنيتك اللي مالهاش حدود.. إلى الملتقى يا صديقي.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلي الصعيد الفني، أكد السيناريست أحمد محمود أبو زيد، أنه يعمل على حلقات مسلسله الجديد “أجازة مفتوحة” من 45 حلقة، بطولة الفنان شريف منير وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، حيث انتهى من كتابة أول 10 حلقات فى السيناريو وتم تحديد منتصف شهر يناير الجارى موعداً لبدء تصوير أول المشاهد.

وقدم شريف منير آخر أعماله بالدراما فى شهر رمضان الماضى خلال “مسلسل ونحب تانى ليه” مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وسوسن بدر وتارا عماد، وحقق هذا المسلسل نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير بعد عرضه علي الشاشات.