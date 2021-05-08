تداولت مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعي، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 3 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصور بشكلٍ لافت، حيث أشاد المتابعون ببرائته ووسامته.

إنه المطرب المصري “رامى صبري” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، وبدت ملامح رامى صبرى في طفولته مختلفة تمامًا عن ما هي عليها الآن، معلقًا: “كان عمري 3 سنوات”، وحصدت الصورة العديد من التعليقات من قبل محبيه.

صورة نادرة من طفولة الفنان المصري ” رامى صبري ” بعمر الـ 3 سنوات

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في سياقٍ آخر، نفى المطرب رامي صبري، وجود أي أزمات بينه وبين المطرب عمرو دياب، مؤكدا أنه من جمهوره ويعتبره “الأخ الكبير”، لافتا إلى أن الأزمة الأخيرة كانت مع الملحن عزيز الشافعي وانتهت بالتراضي بين كل الأطراف، ورفض رامي اتهامه بتقليد عمرو دياب، مؤكدا أن كل مطرب له شخصيته وطريقته في الغناء.

وأضاف الفنان رامي صبري، في حواره مع برنامج “شيخ الحارة والجريئة“، الذي تقدمه إيناس الدغيدي عبر فضائية “القاهرة والناس”: عمرو دياب أخونا كلنا الكبير.. إحنا أصحاب في الآخر وزملاء وفي وسط واحد وبنحب بعض.

أكد رامى أن المشكلة كانت مع الملحن عزيز الشافعي، الذي أخذ لحن أغنية له ومنحه لعمرو دياب بعد تعب أكثر من شهرين، وقال: موقف يضايق أي فنان ويحسسك إن الإنسان ده بيستهين بيك.

ونفى رامي أنه يحارب عمرو دياب، قائلا: “عمري ما أحارب أبدا عمرو دياب أو أغير منه أو من حد، ده تاريخ كبير.. وأنا بحترم الجميع”.

وعن أنه يحاول تقليد المطرب عمرو دياب في بعض الأوقات، ذكر رامي صبري أنه لم يكن ليسمعه أحد، أو يمتلك جمهور كبير كالذي لديه، إذا كان يقلد دياب، مشيرًا إلى أنه من جمهور عمرو دياب في الأساس.

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