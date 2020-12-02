تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 6 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشار المتابعون أنها لم تتغير كثيراً عن الآن.

إنها الفنانة اللبنانية “نادين نسيب نجيم” التي أستطاعت أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، كما تناقلها عدد كبير من متابعيها ومحبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين.

وفي السياق الفنى، احتفلت الممثلة نادين نسيب نجيم قبل أيام بعودتها إلى الحياة الفنية مجدداً، بعد أن مرّت بأزمة صحية قوية إثر إصابتها بانفجار مرفأ بيروت قبل شهور، الأمر الذي جعلها تقرر الهجرة ولكن من أجل جمهورها عدلت عن قرارها لتعود مجدداً إلى الجمهور بـ”صالون زهرة” الذي ستبدأ بالفعل تصويره خلال أيام.

“مسلسل صالون زهرة”، ينتمي للدراما اللايت كوميدي التي تقدمها نادين للمرة الأولى بعد سلسلة من النجاحات الدرامية بأعمالها الرمضانية الدرامية خلال السنوات الماضية، ويعد الممثّل السوري سامر إسماعيل هو البطل المرشح للوقوف أمام نجيم في تجربتها الدرامية الأولى عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية. وسيجسد شخصية مفاجئة للجمهور في أول تعاون يجمعه بنجيم خلال 15 حلقة درامية،

كما ينضم سامر إسماعيل إلى قائمة أبطال نجيم في تجربتها الدرامية الجديدة، التي تحمل توقيع المخرج جو بوعيد. وتظهر “نجيم”، في شخصية امرأة قوية لديها صالون نسائي يجمعها ببقية أبطال المسلسل؛ وهي امرأة متحررة كثيراً، ما يجعلها تقع في العديد من الأزمات التي تواجهها بكل قوة وتتجاوزها لتسير حياتها بما تحب.