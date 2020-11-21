تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تقريباً، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها.

إنه الفنانة المصرية الراحلة “ زهرة العلا” التي حصدت تلك الصورة النادرة من طفولتها، كم كبير من الإعجابات والتعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وحياة المشاهير والفنانين، وذلك لأحياء ذكراها.

صورة نادرة من طفولة الفنان الراحلة زهرة العلا

الجدير بالذكر عن الفنانة الراحلة زهرة العلا أنها من مواليد العام 1934، بحي محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وهي خريجة معهد الفنون المسرحية، واشتهرت زهرة العلا في شبابها بجمالها وموهبتها الكبيرة، كانت بدايتها الفنية في العام 1951، حينما شاركت في بطولة فيلمين هما “خدعني أبي وأنا بنت ناس” وكانت في السابعة عشر من عمرها.

وتعد الفنانة زهرة العلا واحدة من نجمات الزمن الجميل، ولها عشرات الأفلام التي تركت من خلالها بصمة كبيرة على الشاشة، منها دور هنادي في فيلم دعاء الكروان، إلا أن أحدا من المخرجين لم يقدمها لدور البطولة المطلقة، وظلت دائمًا إما الدور الثاني بعد البطلة أو المشاركة في بطولة جماعية.

حيث قدمت أعمالا فنية وصلت إلى 120 فيلما و50 مسلسلًا تليفزيونيا، فضلًا عن مشاركتها الفنان إسماعيل يس عدة أعمال أبرزها، إسماعيل يس في الأسطول، إسماعيل يس في البوليس، ملك البترول، وأبو عيون جريئة، كما قدمت فيلم سر طاقية الإخفاء أمام الفنان عبد المنعم إبراهيم، وفي بيتنا رجل أمام رشدي أباظه وعمر الشريف، وموعد غرام مع الفنانة فاتن حمامة، وغيرها من الأعمال التي لن تمحى من ذاكرة السينما المصرية.

اعتزلت الفنانة زهرة العلا الفن في بداية التسعينيات، وجلست في بيتها، كما تحكي عنها ابنتها “منال الصيفي” الرغم من العروض التى انهالت عليها لتقديم أعمال جديدة، لكنها رفضت وأغلقت على نفسها، وهي “كائن بيتى” لا تحب حياة السهر خارجه، وكانت تهتم بأحفادها وترعاهم فى دراستهم”، وظلت زهرة العلا على هذه الحال حتى رحلت عن عالمنا في 18 ديسمبر 2013.