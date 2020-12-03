تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفله تبلغ من العمر 5 سنوات، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أشار المتابعون أنها لم تتغير كثيراً عن الآن.

أنها الفنانة المصرية ” مي كساب” التى نشرت تلك الصور النادرة من طفولتها وأرفقتها بالتعليق:” “وبين الماضي والحاضر تمر الحياه وما الحياه إلا شويه دروس دروووس كبيره قوي وبنتعلمها وطول ما إحنا عايشين هنفضل نتعلم بس المهم ان الدروس تعلم صباحكم رضا وستر وصحه وسعاده وناس ولاد حلال ”

في سياقٍ آخر، بدأت الفنانة مي كساب، مبكرا توديع عام 2020 بطريقة طريفة، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وهي تتفاعل بالغناء مع مقطع من المهرجان الشعبي ” قلبك بحر مالح”، وودعت مى العام 2020، قائلة: “إلي عزيزتي 2020 إبعدي بقي بقي بقي بقي بقي بقي”.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها بصورة تجمعها بالفنان هشام ماجد عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، من كواليس تصوير مسلسل اللعبة الجزء الثانى، وعبر متابعيها عن سعادتهم وانتظارهم بفارغ الصبر للجزء الثاني، حيث حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، ومسلسل اللعبة 2″ أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول “وسيم ومازو”، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، يذكر أن مسلسل اللعبةعرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.